中職》為了讓林安可「好好跳舞」 陳傑憲和陳鏞基都使出法寶

林安可昨開轟後，獅隊休息室上演「七彩霓虹秀」，是由陳鏞基用自己買來的旋轉霓虹燈所打造的「安可舞台」。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕林安可6月至今6場已打出5轟，昨更以雙響砲達成單季10轟，他也因應球隊文化大跳全壘打舞；只是為了讓林安可「好好跳舞」，不但隊長陳傑憲提出「不跳舞就罰錢」的內規，陳鏞基添購旋轉霓虹燈後至今開過3次燈都用在他身上，更讓「基哥」笑說：「算是為安可買的，全壘打多打一點。」

林安可的近況超猛，不但全壘打產量迅速累積，6月至今就拿了3次單場MVP並累積17分打點，也是猛獅能拿下6連勝的一大關鍵。

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只是林安可過往的罩門就在跳舞，昨不但好好跳了兩次舞，賽後還透露現在不跳舞就要罰錢。原來這是陳傑憲的提議，「不跳的話，1次就要罰1千元」，也讓林安可乖乖跳舞。

從上個月悄悄化身「燈光師」的陳鏞基，目前配備也已升級，他笑說，之前是利用休息室的燈光開關，「我怕玩到壞掉之後，整個休息室都會很暗，後來就去找替代品。」

陳鏞基就買了一個旋轉霓虹燈，10日帶去嘉義球場第1次使用，結果林安可就打出再見全壘打，昨則繼續上演單場雙響砲的「安可秀」，也讓陳鏞基笑說：「用了這個燈之後，他跳舞會跳了耶，所以是為他買的，全壘打多打一點。」

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