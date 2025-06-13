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玉山盃》林仲秋之子助攻！ 西苑「鐵面人」決心挑戰職棒

2025/06/13 19:10

台中市焦子杰（中）敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）台中市焦子杰（中）敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕玉山盃青棒賽今天四強戰，延長賽9局下台中市靠焦子杰擊出再見安打，最終就以3：2氣走台東縣晉級冠軍戰，這也是台中市繼2010年之後，相隔15年再度闖進冠軍戰。

台中市在9局上力保不失，下個半局掌握契機，無人出局一、二壘有人，兩好兩壞情況下焦子杰敲出再見安打終結比賽，一棒當英雄，他指出，當時教練下達短打戰術，第一球沒點是好球，另一球沒點好形成兩好球，教練跟他說把球打扎實，球自然就會飛，要求自己把揮棒機制縮小，不要太大型，擊球點更確實。

焦子杰就讀西苑中學三年級，職司捕手，今年高中畢業決定投入選秀，他說，平鎮捕手江庭毅、普門捕手張育豪和他打擊差不多，就比穩定性，守備方面他還要再加強，差兩人滿多的，例如引導能力和指揮，阻殺傳球是自己做得最好的一塊。

焦子杰身高175公分、體重85公斤，身材十分壯碩，他透露，球隊和重訓教練林弘偉（前中職全壘打王林仲秋之子）長期配合，透過系統化重訓讓身材更壯一點，身體素質強化，提升打擊爆發力。

台中市焦子杰敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）台中市焦子杰敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

台中市焦子杰敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）台中市焦子杰敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

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