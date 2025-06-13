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日職》軟銀古巴王牌8局狂飆13K收開季6連勝 獨居洋聯投手三冠王

2025/06/13 21:00

莫伊尼洛。（資料照，記者林正堃攝）莫伊尼洛。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，軟銀鷹古巴籍王牌投手莫伊尼洛（Livan Moinelo）今天交出9局失1分的完投勝，全場狂飆13次三振，幫助軟銀在主場以4比1擊敗橫濱DeNA，軟銀持續以6勝3敗1和獨居交流賽首位。莫伊尼洛目前暫居太平洋聯盟投手三冠王。

莫伊尼洛前次登板面對養樂多燕子，交出8局0失分、狂飆18次三振，創下隊史單場最多三振紀錄，最後因軟銀守護神歐蘇納（Roberto Osuna）砸鍋，讓莫伊尼洛無緣勝投。

今天莫伊尼洛登板對決橫濱隊，前6局投球只讓橫濱打線敲1安、並賞出11次三振。第7局1出局後，莫伊尼洛被橫濱球星佐野惠太敲出右外野陽春砲，這也是橫濱隊全場唯一的1分。莫伊尼洛接著被橫濱強打牧秀悟敲二壘安打，他及時穩住陣腳，連續解決2人化解失分危機。莫伊尼洛第8局、第9局都讓橫濱打線3上3下，飆出本季第1場完投勝。

總計莫伊尼洛此戰9局用118球完投勝，只被敲3安（包含1轟），失掉1分，狂飆13次三振，沒有投出任何1次保送，收下開季先發6連勝，賽後防禦率為1.26。莫伊尼洛以6勝、勝率1.000、89次三振，獨居太平洋聯盟投手三冠王。

軟銀打線全場有8支安打，秋廣優人單場2安2打點，牧原大成、川瀬晃各有1安1打；橫濱洋投凱伊（Anthony Kay）主投6局失4分，吞本季第3敗，賽後防禦率為1.46。

（太平洋聯盟TV）

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