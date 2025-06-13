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玉山盃》郭俊麟、胡智爲領軍 台中市上次奪冠陣容超豪華

2025/06/13 19:49

台中市王奕翔（右二）化解危機，拿下勝投。（記者陳志曲攝）台中市王奕翔（右二）化解危機，拿下勝投。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2010年玉山盃青棒賽冠軍戰在新莊球場熱戰，台中市以5： 2擊敗高雄縣奪冠，15年後的今天，台中市在玉山盃青棒賽四強戰延長賽9局下，靠焦子杰敲出再見安打以3：2氣走台東縣，明天將與新北市爭冠，這也是台中市相隔15年再度打進玉山盃冠軍戰，地點同樣在新莊球場，總教練廖宏淵說，「真的好久了，希望明天有好結果。」

2010年玉山盃台中市好手如雲，郭俊麟、胡智爲、張進德、陳泓亦、林家慶在陣中，後來5人都旅外發展，高雄縣不惶多讓，擁有王維中、林子偉、許基宏、高國麟、林岱安等戰將，台中市技高一籌以3分之差力退高雄縣奪冠。

今天早上新北市鏖戰10局以6：4扳倒桃園市，廖宏淵坦言，本來以為冠軍戰會對桃園市，今天桃園市得分機會很多，只是沒把握住，很傷。

事實上，台中市此役差一點落敗，8局上台東縣先得1分，下個半局台中市反攻，一出局二、三壘有人，此時三壘換快腿陳泓文代跑，吳承皓擊出中外野飛球遭接殺，中外野手張硯程長傳本壘，人與球幾乎同時到達，最終陳泓文以毫秒之差得分扳平，才有第9局的後續反攻，讓焦子杰擊出安打當英雄。

廖宏淵表示，如果第8局沒換代跑的話，跑者應該會死在本壘，比賽就結束了，「這不是神調度啦，就是1分差的比賽嘛。」

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