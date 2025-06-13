晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》廣島強投森下暢仁燃燒133球完投勝 讓火腿新庄監督也佩服

2025/06/13 22:06

森下暢仁。（資料照，美聯社）森下暢仁。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，廣島鯉魚王牌右投森下暢仁今天燃燒133球，飆出9局失2分的完投勝，幫助廣島以6比2擊敗日本火腿。森下暢仁收下本季第5勝，這是他連兩場先發的單場用球數都超過120球，讓火腿監督新庄剛志也佩服。

身為2021年東京奧運金牌、日本隊國手的森下暢仁，此戰前5局未讓對手得分，直到第6局被火腿新星水谷瞬敲陽春砲掉1分。森下暢仁前8局投完只失1分，第9局續投，單局被敲3安，包含火腿捕手田宮裕涼適時安打再失1分，森下暢仁最後讓水谷瞬敲二壘滾地球出局，飆出今年第2場的完投勝。

森下暢仁此戰先發9局用133球，被敲10安（包含1轟），賞4次三振，丟2次保、1次觸身球，摘本季第5勝，賽後防禦率為2.12。森下暢仁前兩場先發都丟滿8局，用球數分別是111球、125球，今天用本季單場最多的133球。

日媒《Daily》報導，對於森下暢仁的完投，新庄剛志笑說，「果然，看到完投的感覺很舒服，上次他丟120、130球，今天是133球。雖然是認真對決的較量，但我也是抱著『撐住阿』的心情在看他的表現。」

火腿王牌投手伊藤大海主投6.2局被敲10安，包含挨了廣島打者大盛穂的陽春砲在內，失掉6分，吞本季第4敗，賽後防禦率為2.83。伊藤大海吞下先發2連敗。

對於伊藤大海的表現，新庄剛志認為，「與其說是疲勞，不如說是節奏有點不好...希望他能多丟一些邊邊角角的球，丟保送也沒關係。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中