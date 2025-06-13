日職》廣島強投森下暢仁燃燒133球完投勝 讓火腿新庄監督也佩服

森下暢仁。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，廣島鯉魚王牌右投森下暢仁今天燃燒133球，飆出9局失2分的完投勝，幫助廣島以6比2擊敗日本火腿。森下暢仁收下本季第5勝，這是他連兩場先發的單場用球數都超過120球，讓火腿監督新庄剛志也佩服。

身為2021年東京奧運金牌、日本隊國手的森下暢仁，此戰前5局未讓對手得分，直到第6局被火腿新星水谷瞬敲陽春砲掉1分。森下暢仁前8局投完只失1分，第9局續投，單局被敲3安，包含火腿捕手田宮裕涼適時安打再失1分，森下暢仁最後讓水谷瞬敲二壘滾地球出局，飆出今年第2場的完投勝。

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森下暢仁此戰先發9局用133球，被敲10安（包含1轟），賞4次三振，丟2次保、1次觸身球，摘本季第5勝，賽後防禦率為2.12。森下暢仁前兩場先發都丟滿8局，用球數分別是111球、125球，今天用本季單場最多的133球。

日媒《Daily》報導，對於森下暢仁的完投，新庄剛志笑說，「果然，看到完投的感覺很舒服，上次他丟120、130球，今天是133球。雖然是認真對決的較量，但我也是抱著『撐住阿』的心情在看他的表現。」

火腿王牌投手伊藤大海主投6.2局被敲10安，包含挨了廣島打者大盛穂的陽春砲在內，失掉6分，吞本季第4敗，賽後防禦率為2.83。伊藤大海吞下先發2連敗。

對於伊藤大海的表現，新庄剛志認為，「與其說是疲勞，不如說是節奏有點不好...希望他能多丟一些邊邊角角的球，丟保送也沒關係。」

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