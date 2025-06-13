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TPBL冠軍賽》全力衝擊國王 胡瓏貿：4強戰壓力反而比較大

2025/06/13 20:07

胡瓏貿。（資料照，TPBL提供）胡瓏貿。（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神繼2022年T1元年後再次闖進冠軍戰，將和例行賽年度第1的新北國王爭冠。不過，海神這季碰上國王以1勝5負居劣勢，但「海龍王」胡瓏貿認為，季後賽才是見真章的時刻，他更以目前NBA雷霆、溜馬比喻，「大家都覺得雷霆很強，但現在反而是溜馬領先，比賽要打了才知道。」

胡瓏貿在T1元年曾率隊擊敗台中太陽，抱回隊史首冠，個人榮膺FMVP。再度回到爭冠舞台，他認為，當年海神的角色較像現在的國王，「我們那時是例行賽第1、陣容完整，較被看好，但有兩場都是用絕殺驚險贏下比賽，比賽張力還是很大。如今我們是不被看好的一方，要把自己準備好，不能讓國王小看。」

海神這季碰上國王，例行賽對戰居劣勢，但胡瓏貿認為，季後賽才是見真章的時刻，他甚至覺得，4強戰壓力比較大，闖過這關之後，到了冠軍戰反而更能放得開，可以盡情去衝擊對手。

胡瓏貿上階段季後賽場均17.8分、4.6籃板，比起例行賽場均8分、3.3籃板要出色許多，他認為，如同他自己一樣，大家可能也沒想到他能在季後賽繳出這樣的表現，「我知道努力會有收穫，狀況不好就去調整，專注在自己身上，無須理會外界聲音。」

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