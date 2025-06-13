中職》找了新投教之後 餅總談選秀的「投」號想法

統一獅總教練林岳平。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅上個月找來史上第1位運科投手教練曾浩哲，總教練林岳平不但要帶他去下週一登場的測試會「挖寶」，今天談及選秀策略時也提到「投」號想法，「今年會先鎖定比較多一點的投手，讓這位新的投手教練在有了投手的量之後去訓練，可以成為我們想要的戰力。」

中職測試會在16日登場，選秀會則於30日進行，「餅總」林岳平坦言要等全部名單出來之後，才會去討論，「現在討論，我認為也沒有一個方向，也不知道有多少人，當然球隊一定有自己的中心思想，目標是在哪個方向。」

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「大家都知道，我們現在最需要的就是投手」，餅總強調並非是第1、第2順位都要去選投手，而是要在選秀裡面大量去選投手，「甚至在選秀以外，看看是不是有可用的投手可以找。」

餅總進一步指出，「我們的目標，就是要有量的投手，不是有質的投手，要先有一個量。至於量的裡面，有沒有好的順位去選到好投手，這就不能掌握，只是會先鎖定比較多一點的投手。」林岳平希望藉由曾浩哲在運科方面的訓練方式，能夠把選進來的投手「養起來」，變成球隊需要的戰力。

統一獅運科投手教練曾浩哲。（資料照，記者李惠洲攝）

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