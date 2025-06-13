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TPBL冠軍賽》例行賽對國王僅1勝 海神主帥費雪：季後賽是不同狀況

2025/06/13 20:52

高雄海神主帥費雪。（資料照，記者林正堃攝）高雄海神主帥費雪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神繼T1元年後再度重返總冠軍賽，將和例行賽第1的新北國王爭冠。不過，例行賽海神對國王僅拿下1勝5負，但海神主帥費雪認為，例行賽和季後賽全然不同，加上目前球隊全員健康，已做好迎戰國王的準備。

海神在前一輪季後賽淘汰例行賽第2的福爾摩沙夢想家，提到近期備戰，費雪說：「無論進攻或防守準確性、侵略性都要更好，也希望我們能延續對戰夢想家時的熱情，把強度帶到冠軍賽，我們的容錯率也越來越低。」

雖然海神在例行賽對上國王僅拿下1勝5負，但費雪認為，例行賽和季後賽是全然不同情況，「之前交手很多場比賽我們都只有兩個洋將，加上大家現在的心態是完全不一樣的，我們就是全力以赴。」至於對於林書豪的防守，費雪說：「我知道林書豪是很強的球員，但籃球是團隊運動，他不可能一人贏下比賽，雖然對方進攻很強，但我們也有很好的防守。」

海神在前一輪季後賽洋將大多以克雷格、威勝、摩爾斯為主，這季場均貢獻13.8分、11.7籃板的艾德，僅出賽1場。對於他的狀況，費雪表示，他的健康沒問題，但每場比賽都有不同考量而擺上不同陣容，「主要還是見招拆招，第1戰打完後很多事情都可能改變。」

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