晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「覺得他們可能看出什麼東西」 布雷克改用PitchCom配球

2025/06/13 21:42

布雷克。（資料照，記者王藝菘攝）布雷克。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕從4月下旬起的4連不勝到近期3連勝，30歲的統一獅洋投布雷克認為自身最大差別在於，好球帶下緣的球執行得比較好，至於前一場比賽開始使用PitchCom，他則解釋其實自己一直都有戴著PitchCom，「只是之前主要用於守備佈陣的溝通，並沒有用於配球，那場比賽開始全程使用。」

布雷克從2020年8月1日在中職初登板以來，今年已是他在獅隊的第6個球季，他除了在本季首場先發就奪勝，還在4月17日繳出9局完投完封勝，仍展現不俗壓制力。只是之後狀態有些下滑，布雷克在4月30日對味全龍更只投4局就失6分吞敗，之後對台鋼雄鷹先發6局也失5分，在經過調整後，本月6日對龍隊繳出7局僅失1分好投，昨又先發登板奪本季第5勝，並助獅率先拿到上半季第30勝。

在布雷克上週五對龍隊繳出好投後，「餅總」林岳平就透露是他開始使用PitchCom，而布雷克今天則解釋，他一直都有戴PitchCom，只是之前他都用於守備時，投球時和捕手的暗號溝通則未使用，「之前是滿喜歡那種配暗號的節奏，不是說PitchCom不好，只是它的節奏會比較快。」

至於會選擇上週對龍隊時做出改變，布雷克則表示，「之前覺得有些球丟得還不錯，但對方打者把球攻擊得很漂亮，覺得他們可能看出什麼東西，所以就去試試看。」在上週試著「全程使用」PitchCom收到不錯成效，布雷克昨天也繼續沿用，「其實我本來就不反對使用PitchCom，之前比較在意的點，只是對於比較吵的地方，像是客場，可能會聽不到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中