中職》「覺得他們可能看出什麼東西」 布雷克改用PitchCom配球

布雷克。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕從4月下旬起的4連不勝到近期3連勝，30歲的統一獅洋投布雷克認為自身最大差別在於，好球帶下緣的球執行得比較好，至於前一場比賽開始使用PitchCom，他則解釋其實自己一直都有戴著PitchCom，「只是之前主要用於守備佈陣的溝通，並沒有用於配球，那場比賽開始全程使用。」

布雷克從2020年8月1日在中職初登板以來，今年已是他在獅隊的第6個球季，他除了在本季首場先發就奪勝，還在4月17日繳出9局完投完封勝，仍展現不俗壓制力。只是之後狀態有些下滑，布雷克在4月30日對味全龍更只投4局就失6分吞敗，之後對台鋼雄鷹先發6局也失5分，在經過調整後，本月6日對龍隊繳出7局僅失1分好投，昨又先發登板奪本季第5勝，並助獅率先拿到上半季第30勝。

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在布雷克上週五對龍隊繳出好投後，「餅總」林岳平就透露是他開始使用PitchCom，而布雷克今天則解釋，他一直都有戴PitchCom，只是之前他都用於守備時，投球時和捕手的暗號溝通則未使用，「之前是滿喜歡那種配暗號的節奏，不是說PitchCom不好，只是它的節奏會比較快。」

至於會選擇上週對龍隊時做出改變，布雷克則表示，「之前覺得有些球丟得還不錯，但對方打者把球攻擊得很漂亮，覺得他們可能看出什麼東西，所以就去試試看。」在上週試著「全程使用」PitchCom收到不錯成效，布雷克昨天也繼續沿用，「其實我本來就不反對使用PitchCom，之前比較在意的點，只是對於比較吵的地方，像是客場，可能會聽不到。」

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