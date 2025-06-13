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MLB》剛高喊「賣我」 釀酒人右投希瓦利被交易至美聯墊底白襪

2025/06/13 23:04

希瓦利。（資料照，法新社）希瓦利。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由於釀酒人大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）升上大聯盟、並進球隊先發輪值，讓30歲右投希瓦利（Aaron Civale）被調至牛棚。希瓦利因此向球隊提出交易請求，盼能繼續擔任先發投手。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）今天在社群媒體X上指出，希瓦利稍早被交易至白襪隊。

希瓦利本季先發5場，拿到1勝2敗、防禦率4.91。希瓦利生涯在大聯盟共7個賽季，合計122場出賽都是先發，累積40勝37敗、平均防禦率4.06。希瓦利本季的薪水為800萬美元，與自家明星右透佩洛塔（Freddy Peralta）並列全隊最高薪投手。

由於潛力新星米蕭羅斯基將進入釀酒人先發輪值，希瓦利被調至牛棚。讓希瓦利立即向球團要求把他交易，希望能讓他繼續擔任先發投手。

范恩。（資料照，美聯社）范恩。（資料照，美聯社）

根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）在X上指出，白襪隊把一壘手范恩（Andrew Vaughn）交易至釀酒人，換來投手希瓦利。

現年27歲的范恩本季出賽48場，有5轟、19分打點，打擊率1成89的成績。范恩曾在2023年交出單季21轟、80分打點的生涯年成績單，今年狀況卻大幅下滑，如今被交易至釀酒人。

白襪隊目前以23勝46敗居美聯中區墊底、同時也是美聯戰績最差的球隊，全大聯盟僅優於本季13勝55敗的洛磯；釀酒人以37勝33敗居國聯中區第二。

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