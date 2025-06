MLB》剛高喊「賣我」 釀酒人右投希瓦利被交易至美聯墊底白襪

希瓦利。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕由於釀酒人大物火球男米蕭羅斯基(Jacob Misiorowski)升上大聯盟、並進球隊先發輪值,讓30歲右投希瓦利(Aaron Civale)被調至牛棚。希瓦利因此向球隊提出交易請求,盼能繼續擔任先發投手。根據《紐約郵報》資深記者海曼(Jon Heyman)今天在社群媒體X上指出,希瓦利稍早被交易至白襪隊。

希瓦利本季先發5場,拿到1勝2敗、防禦率4.91。希瓦利生涯在大聯盟共7個賽季,合計122場出賽都是先發,累積40勝37敗、平均防禦率4.06。希瓦利本季的薪水為800萬美元,與自家明星右透佩洛塔(Freddy Peralta)並列全隊最高薪投手。

由於潛力新星米蕭羅斯基將進入釀酒人先發輪值,希瓦利被調至牛棚。讓希瓦利立即向球團要求把他交易,希望能讓他繼續擔任先發投手。

范恩。(資料照,美聯社)

根據《ESPN》記者羅傑斯(Jesse Rogers)在X上指出,白襪隊把一壘手范恩(Andrew Vaughn)交易至釀酒人,換來投手希瓦利。

現年27歲的范恩本季出賽48場,有5轟、19分打點,打擊率1成89的成績。范恩曾在2023年交出單季21轟、80分打點的生涯年成績單,今年狀況卻大幅下滑,如今被交易至釀酒人。

白襪隊目前以23勝46敗居美聯中區墊底、同時也是美聯戰績最差的球隊,全大聯盟僅優於本季13勝55敗的洛磯;釀酒人以37勝33敗居國聯中區第二。

The White Sox have traded 1b Andrew Vaughn to the Milwaukee Brewers for pitcher Aaron Civale, sources tell ESPN.