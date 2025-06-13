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中職》張奕首次代班終結者就砸鍋 味全龍逆轉富邦悍將

2025/06/13 22:47

富邦悍將投手張奕代班終結者卻砸鍋。（記者陳逸寬攝）富邦悍將投手張奕代班終結者卻砸鍋。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將與味全龍連續2天在大巨蛋交手，戰況都在第9局翻盤，今天換成味全靠郭天信、張政禹發揮腳程跑回關鍵2分，以3：2逆轉勝回敬昨天9局下因為再見失誤讓富邦贏球。

富邦新洋投布坎南用88球投5局，唯一失分是5局上2出局後接球失誤造成，富邦於6局下靠申皓瑋適時安打以2：1超前，9局上張奕首次代班終結者，先被郭天信拚出內野安打，處理張政禹觸擊又發生傳球失誤，讓味全無人出局攻佔二、三壘，朱育賢、吉力吉撈．鞏冠展現基本功各打回1分。

連續2天的決勝關鍵，都是第9局發生失誤丟2分，味全總教練葉君璋表示，這兩場對方先發投手的表現都很不錯，守備在勝敗還是很重要的因素，「昨天我們也是因為失誤掉2分，今天他們也是這樣，如果沒有失誤，搞不好都不會掉分。」

龍聖用102球投7局，被打3支安打失2分非自責，生涯在大巨蛋投20局失4分僅2分責失，葉君璋指出，龍聖很怕流汗，在大巨蛋投得特別舒服自在，「每次跟他擊掌，手都是濕的，他已經慢慢適應中職，只是在大巨蛋特別好。」

艾璞樂生涯首次以後援登板，用30球投2局無失分，葉君璋認為，艾璞樂的控球能力還不錯，投後援會比其他人得心應手，「上半季可能都是這樣，後面會再跟他討論，他在兩邊都會有貢獻，看哪個角色比較好。」

味全龍郭天信。（記者陳逸寬攝）味全龍郭天信。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將投手張奕傳球失誤。（記者陳逸寬攝）富邦悍將投手張奕傳球失誤。（記者陳逸寬攝）

味全龍洋投艾璞樂。（記者陳逸寬攝）味全龍洋投艾璞樂。（記者陳逸寬攝）

味全龍逆轉勝，郭天信（右2）獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）味全龍逆轉勝，郭天信（右2）獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

味全龍逆轉勝，郭天信（右2）獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）味全龍逆轉勝，郭天信（右2）獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

味全龍先發投手龍聖。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手龍聖。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手布坎南。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手布坎南。（記者陳逸寬攝）

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