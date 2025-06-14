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TPBL冠軍賽》被球迷封為「神父」費雪把球員當家人 談胡瓏貿事件他這樣說

2025/06/14 06:59

海神教練費雪。（資料照，TPBL提供）海神教練費雪。（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕德國籍的教練費雪這季接掌高雄海神兵符，帶隊一路闖進總冠軍賽，而他的形象、說話溫柔的語調，被球迷稱為「神父」。費雪表示，他知道球迷給他這個綽號，而他認為，球隊就像是一個大家庭，他也有責任要讓大家更好。

費雪這季執掌海神兵符，調度、用兵方式和前一任教練喬伊斯大相逕庭，雖然起初一度遭球迷質疑，但他帶領海神拿下例行賽第3的位置，並在季後賽首輪演出「下剋上」，擊敗例行賽第2的福爾摩沙夢想家，重返總冠軍賽。

費雪這季曾在例行賽中，對於當家一哥胡瓏貿抱怨裁判一事感到不滿，甚至直接在比賽中當眾「教育」他，令不少球迷印象深刻。再談到這次事情，費雪表示，自己很常提醒球員，有條線千萬不可以跨過去，「我們只要專注在自己可以控制的事情上就好了，而不應該把專注力放在裁判身上。我希望球員能照著我們的比賽計畫去走，不要做出不利球隊的事情，如果你走偏了，我當然有義務要把你拉回來。」

費雪認為，球隊其實就是個大家庭，他也把球員視為自己的家人，「教練扮演的角色就是要去溝通，掌握每位球員優劣勢在哪裡。」他提到，經過上次的事件，胡瓏貿很快就調整好自己，展現成熟一面，「他知道自己的角色還有該做的事情，所以大家才會在季後賽看到不一樣的他。」

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