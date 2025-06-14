TPBL冠軍賽》爭冠初體驗要挑戰「宇宙國王」 邱子軒、蘇文儒有期許

邱子軒（左）、蘇文儒。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽將在16日點燃戰火，由高雄海神對決新北國王。上個系列賽表現出色的邱子軒和蘇文儒都是首度參與總冠軍賽，對於碰上戰力堅強的國王，蘇文儒認為，專注度會是關鍵。

海神在T1元年奪下隊史首冠，當時已經在陣中的蘇文儒因受傷而沒能參與，這次等於是他首次正式踏上總冠軍賽舞台，他說：「第一次滿遺憾的，因為第一年就有機會打冠軍賽，卻因為受傷沒辦法打，會想要更努力去爭取機會，已經錯過一次，不想再錯過第二次。」

請繼續往下閱讀...

身為球隊防守悍將，面對火力強悍的國王，蘇文儒被賦予重任，他說：「用團隊去守住他們，老實說他們的個人能力真的很好，相較於夢想家，身材又更高大，我們在團隊溝通上要更多，防守要更積極一點，也不能因為（林）書豪不在場上就鬆懈，我覺得專注度會是關鍵。」

邱子軒則是在T1第2季才加入海神，一加入球隊就看到大家領冠軍戒指，令他非常嚮往，加上他在學生時期也未曾捧起金盃，這次總冠軍賽對他而言格外有意義，他說：「真的很興奮也很期待。」提到外界普遍比較看好國王，他認為，球是圓的，打了才知道，「上一輪對夢想家，大家也是看好他們會贏，當然我們做了很多準備跟調整，接下來要碰上更強的對手，當然是要全力以赴。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法