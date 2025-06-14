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中職》史上極罕見！0自責互相傷害 富邦味全寫離奇紀錄

2025/06/14 07:11

富邦悍將以2比3惜敗味全龍。（記者陳逸寬攝）富邦悍將以2比3惜敗味全龍。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨天9局上痛失2分遭逆轉，終場以2：3輸給味全龍，離奇的是2隊都沒有自責分，追平一項超另類的聯盟紀錄。

味全昨在5局上逮中投手布坎南傳球失誤，率先攻下1分，富邦6局下靠三壘手張政禹傳球失誤，該局攻2分逆轉，9局上味全再靠富邦投手張奕傳球失誤，單局再攻2分反超，全場兩隊攻下5分皆非投手自責分，寫下離奇現象。

兩隊全場「只用」非自責分互相傷害的比賽，放眼中職36年歷史並不多，只有9場，其中，富邦和味全狂攻5分，追平1995年6月20日三商和時報、2021年3月21日兄弟和統一，並列史上最多。

★全場非自責分互相傷害總覽

年份　　　　對戰比分 　總非自責分

2025/6/13 味全2：3富邦 5分
2021/3/21 兄弟2：3統一 5分
1995/6/20 三商4：1時報 5分
2008/5/12 兄弟3：1米迪亞 4分
2000/5/6 兄弟3：1中信 4分
2005/6/30 統一1：2誠泰 3分
2003/5/30 誠泰1：2第一 3分
1999/5/29 味全1：2興農 3分
2014/912 兄弟1：1統一 2分

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