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網球》喬科維奇真心話：「三巨頭」中就像不受寵小孩

2025/06/14 07:20

喬科維奇。（資料照，法新社）喬科維奇。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）坦承，職業生涯中犯下的錯誤，確實影響其人氣，這位大滿貫24冠的塞爾維亞老將甚至認為，自己就像「三巨頭」當中不受寵的小孩。

「我從未像費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）那樣，受到如此多的欽佩和愛戴，因為我根本就不應該在那裡。」喬科維奇近日接受《Failures of Champions》節目採訪時，透露自己在20世紀最成功的三位網球運動員當中，感覺就像個「電燈泡」，「我當時只是小咖，第3個出現，卻喊出『我想要成為世界第一』！但許多人並不喜歡如此。」

瑞士傳奇費爸、西班牙「紅土之王」先後退休，38歲的喬科維奇已是「三巨頭」中奮戰沙場最後一人， 回顧過往種種有感而發，「我只是想比他們更好！但感覺就像不受寵的孩子，這讓我很受傷。後來我以為，如果表現得不一樣，球迷們就會接受，但事實並非這樣。」喬科維奇直言，雖然過程中犯了許多錯誤，仍努力用心生活，懷抱美好願望，最終還是做回自己。

談到與費、納這兩大網壇偶像的關係，喬科維奇自認始終保持良性競爭：「即使某人是我最大對手，並不意味著我希望他們受到傷害、憎恨他們，我只想在場上擊敗他們。我們都為勝利而戰，最終更強大的一方獲勝。」他還表示，其實與納達爾的交情一直都比較好，「我很尊重他和費爸，從沒說過一句壞話，以前就敬佩他們，現在依然如此。」

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