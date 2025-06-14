MLB》「二刀流大谷」復出進入關鍵期 美媒：打擊貢獻太大無法冒險

大谷翔平。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季將重拾投打二刀流，有望在明星賽之後重返大聯盟投手丘，ESPN撰文指出，道奇對於「投手大谷」的復出十分謹慎，儘管目前先發輪值傷兵滿營也不會冒任何風險，因為他的打擊貢獻難以取代。

美國權威體育媒體《ESPN》以「道奇隊需要大谷翔平的投球，但目前他的打擊表現就已經足夠了」為標題，記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）撰文指出，道奇先發輪值目前陷入嚴重的傷兵潮，三大王牌投手史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和佐佐木朗希相繼受傷，道奇目前已經動用了全聯盟最多的30位投手，牛棚投球局數295局也高居聯盟之最。

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內文寫道，道奇的先發輪值雖然飽受傷病所苦，但球團對於大谷重返投手丘抱持的非常謹慎的態度，右手肘動刀後已經休養了近23個月，比正常恢復期的12至14個月還要來的久。岡薩雷茲認為大谷翔平的打擊方面的貢獻已經大到無法讓球隊輕易冒險，而他的二刀流更是難以取代。

大谷翔平日前進行手術後第3次的實戰投打練習（Live BP），最快球速都落在97英里（約156公里）左右，總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾提到，大谷翔平復出的最終階段會是能夠投到5局75球，而這個目標有望在本月達標。

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