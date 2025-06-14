MLB》超怪力一擊！法官第26轟粉碎克羅切完封美夢 洋基延長賽不敵紅襪

賈吉敲出本季第26轟，並列大聯盟全壘打王。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今起至客場與宿敵紅襪進行三連戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第26轟扳平戰局，與水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）並列大聯盟全壘打王，但紅襪終靠著捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）10局下的再見安打，以2：1氣走洋基，終結對手近期的3連勝。

洋基34歲先發左投亞柏格（Ryan Yarbrough）2局下出現亂流，外野大物瑞法拉（Ceddanne Rafaela）在二壘有人敲出適時安打，幫助紅襪先馳得點。紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）此役投得威風八面，有效壓制兇猛的洋基打線，前8局只被對手敲出3支零星安打，第5局更用三振化解一三壘有人的危機。

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克羅切9局上力拚完投完封，未料卻被前3打席都吞K的賈吉敲出扳平戰局的左外野陽春砲，飛越芬威球場「綠色怪物」大牆之外，本季第26轟出爐，這一轟擊球初速高達115.5英里（約185.8公里），飛行距離為443英呎，賈吉打擊近況火燙，近5戰敲出4轟。

克羅切投出99.6英哩（約160.2公里）速球挨轟，這是法官生涯全壘打中球速最快的一球。克羅切也與本季第7勝擦身而過，主投8.1局被敲4支安打失1分，另有7次三振和1次保送，防禦率為2.24。

雖然賈吉成功幫助洋基續命，但延長賽突破僵局制的10局上半沒有得分，讓紅襪有機可趁，納瓦瑞茲在10局下敲出再見安打，幫助球隊近期拉出一波3連勝。

紅襪王牌左投克羅切。（路透）

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