NBA冠軍賽》拚聽牌的溜馬9人上陣都有得分 上半場領先雷霆

西亞卡姆。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕力拚聽牌勝的溜馬，今天靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）上半場獨拿14分，團隊9人上陣都有得分，上半場打完以60：57領先雷霆。

溜馬在賽前系列賽取得2：1領先，奪冠機率高達80.5％，今天若主場再奪勝，以3：1率先聽牌，封王機率高達97.4％。

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雙方在首節都繳出超過5成的投籃命中率，溜馬以西亞卡姆（Pascal Siakam）的10分最佳，透納（Myles Turner）6分，板凳軍合力貢獻10分，以35：34領先對手。雷霆以J.威廉斯（Jalen Williams）獨拿12分最佳，替補的卡魯索（Alex Caruso）7分居次，但三分球僅4投1中，成為無法超前原因。

雷霆在第二節大部分時間取得領先，但溜馬在比賽後段後來居上，主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）最後1分鐘上演拉桿上籃美技，接著又有切入上籃完成加罰的三分打，助隊在上半場以60：57完成逆轉。

溜馬只有西亞卡姆得分達雙位數，但9人上陣都有分數進帳，至於雷霆以J.威廉斯16分最佳，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得12分，卡魯索有11分，只是團隊三分球10投1中是最大致命傷。

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