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世足夢碎！中國男足爆冷不敵印尼 足協火速開鍘主帥伊萬科維奇

2025/06/14 11:29

中國足協近日已單方面終止與男足主帥伊萬科維奇的合作，意味換帥已成定局。（路透資料照）中國足協近日已單方面終止與男足主帥伊萬科維奇的合作，意味換帥已成定局。（路透資料照）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國男足本月5日在2026世界盃足球賽亞洲區會外賽第3輪爆冷輸給印尼，確定無緣明年世足會內賽。據悉，中國足協近日單方面終止與男足主帥伊萬科維奇（Branko Ivankovic）的合作，意味換帥已成定局。

中國男足（紅衣）本月5日在2026世界盃足球賽亞洲區會外賽第3輪爆冷輸給印尼（白衣），確定無緣明年世足會內賽。（路透）中國男足（紅衣）本月5日在2026世界盃足球賽亞洲區會外賽第3輪爆冷輸給印尼（白衣），確定無緣明年世足會內賽。（路透）

綜合中媒報導，中國男足克羅埃西亞籍主帥伊萬科維奇13日下午現身中國足協辦公室，與足協就合約問題進行了溝通。

據悉，因中國男足未能擠進2026年世界盃亞洲區會外賽第4輪附加賽，中國足協按合約單方面終止與伊萬科維奇等外籍教練團隊的合作。中國男足將由1名新主帥帶隊參加今年7月的東亞盃足球賽決賽。

18強賽收官戰中國對陣巴林賽後記者會上，伊凡避談有關其個人未來職涯的話題，反倒對接下來的東亞盃做了一番展望，引起外界猜測，他仍可能繼續執教中國隊。

但在中國男足無緣晉級世界盃亞洲區會外賽第4輪附加賽的情況下，中國足協可無償與伊萬科維奇團隊終止合作。中媒指出，雙方在履約、解約問題上並不存在分歧。

中國男足本月5日在2026世界盃足球賽亞洲區會外賽第3輪，客場0比1不敵印尼，提前無望晉級正賽，且整場比賽無論射門、射正次數均遜於印尼。

除了受夠男足長年積弱的中國球迷外，中國足協更面臨額外巨大壓力。中國國家主席習近平曾表示，希望國家隊有朝一日能贏得世足賽，但最新的失利卻意味夢想依舊遙遠。

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