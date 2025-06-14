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MLB》大谷翔平復出計畫曝光！ 道奇主帥透露投手群好消息

2025/06/14 12:00

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季將重拾二刀流，將要進行第4次的Live BP（實戰投打練習），道奇總練羅伯斯（Dave Roberts）表示，具體日期還不確定，但至少會投3局，更透露塞揚左投史奈爾（Blake Snell）和明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）復健進展良好，25歲右投斯漢（Emmet Sheehan）有望重返大聯盟，對於傷兵滿營的先發輪值無疑是一大好消息。

大谷翔平在2023年9月接受了右手肘手術，目前正在進行復健，11日進行了術後第3次的Live BP，練投3局用44球，面對11位打者送出6K，被敲1支安打，最快球速97英里（約156公里）。

對於第4次Live BP何時進行，道奇總教練羅伯斯表示，目前還不確定具體日期，但會投3局。羅伯斯也被問及大谷復出首秀大概會投幾局，他透露，大概是2局左右吧，目前也尚未決定，在他重返大聯盟投手丘之前，會確認他已經能夠投出所有球種並完全康復，重要的是他要在沒有出現任何問題的情況下投球。

羅伯斯也說明葛拉斯諾和史奈爾的復健近況，葛拉斯諾在Live BP約投了20球，羅伯斯認為，狀況非常好，不僅球速有出來，也能製造揮空，投球動作也很穩定，他本人也感到非常興奮，是非常正面的內容。

史奈爾已經恢復牛棚練投，今天投了大約20至25顆速球，直球很有尾勁，下一次預計將會加入變化球。此外，牛棚大將崔南（Blake Treinen）也在牛棚練投，明星賽後有望歸隊。

另外，去年進行右手肘內側副韌帶手術的25歲前大物右投斯漢，目前在小聯盟進行復健賽，先發4場繳出3.97的防禦率，羅伯斯表示，目前還在評估當中，雖然成績數字上看起來普通，但內容並不差，會在近日做出最終決定，看是讓他再出賽一次，還是讓他回到大聯盟。

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