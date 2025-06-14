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NBA冠軍賽》拒被聽牌！SGA轟35分率雷霆逆轉溜馬扳平系列賽

2025/06/14 11:34

SGA轟35分率雷霆逆轉溜馬扳平系列賽。（路透）SGA轟35分率雷霆逆轉溜馬扳平系列賽。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷霆幾乎落後的大半場，但年度MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在決勝節挺而出拿15分、全場豪取35分，率隊以111：104逆轉溜馬，系列賽扳成2：2平手。

綜觀過去7戰4勝制的總冠軍賽，系列賽前4場打完取得3：1領先的隊伍，封王機率高達97.4％，但溜馬錯過絕佳機會，G5將回到雷霆主場。

雙方在首節都繳出超過5成的投籃命中率，溜馬以西亞卡姆（Pascal Siakam）的10分最佳，板凳軍合力貢獻10分，率隊35：34領先對手。雷霆以J.威廉斯（Jalen Williams）獨拿12分最好，替補的卡魯索（Alex Caruso）7分居次，但三分球僅4投1中，成為無法超前原因。

儘管雷霆在第二節大部分取得領先，但溜馬在比賽後段靠著主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）最後1分鐘上演拉桿上籃美技，接著又有切入上籃完成加罰的三分打，也是他在總冠賽系列賽的首次罰球機會，率隊以60：57在上半場打完完成逆轉。

雷霆在易籃後的三分球準星依舊欠佳，只能靠吉爾吉斯亞歷山大在中距離搶分，而溜馬在托平（Obi Toppin）最後4分鐘連續兩顆底角三分球及空切灌籃，最多取得10分領先，也是他們首次系列賽取得雙位數領先，帶著87：80領先進入第四節。

霍倫格姆（Chet Holmgren）在第四節初挺身而出，靠著身材高度在禁區搶分，帶隊拉出7：0攻勢扳平戰局，之後靠著吉爾吉斯亞歷山大從最後3分34秒靠罰球、三分球和中距離，一人連拿7分，雷霆以104：103逆轉，也是下半場首度領先，而SGA在44秒的兩罰俱中再為球隊添保險分，反觀溜馬在讀秒罰球頻頻失手，勝負就此定調。

雷霆的SGA拿35分，J.威廉斯27分居次，卡魯索進帳20分，霍倫格姆14分、15籃板，但今天的三分球命中率淒慘無比，17投僅3中，成為他們此仗打得辛苦的原因。

溜馬5人得分達雙位數，西亞卡姆（Pascal Siakam）20分，哈里伯頓18分，替補的托平17分，透納12分，內姆哈德（Andrew Nembhard）10分。

哈里伯頓。（法新社）哈里伯頓。（法新社）

J.威廉斯。（法新社）J.威廉斯。（法新社）

西亞卡姆。（路透）西亞卡姆。（路透）

卡魯索。（美聯社）卡魯索。（美聯社）

霍倫格姆。（法新社）霍倫格姆。（法新社）

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