MLB》山本由伸挨轟吞敗、大谷翔平陷全壘打荒 巨人勝道奇並列國西龍頭

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今起在主場與巨人展開三連戰，首戰推出「日本最強投」山本由伸，但卻遭對手痛擊，先發4.2局挨2轟失5分，大谷翔平更中斷連續8場敲安的紀錄，近10場、46打席都沒有開轟，陷入全壘打荒，道奇終場以2：6輸球，巨人與道奇的已經沒有勝差，並列國聯西區龍頭。

山本由伸首局就遭到砲轟，巨人強打阿德梅斯（Willy Adames）敲出右外野陽春彈，本季第8轟出爐，道奇2局下靠著帕赫斯（Andy Pages）的高飛犧牲打扳平戰局，但山本在第3局遭到重擊，單局投出3次四壞球保送，雖然用2個三振抓到出局數，但卻被施密特（Casey Schmitt）一棒擊沉，敲出左外野滿貫砲，巨人取得5：1領先。

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山本由伸5局上先後被拉莫斯（Heliot Ramos）、史密斯（Dominic Smith）敲出中外野安打和右外野二壘安打，拉莫斯衝回本壘得分時遭到阻殺出局，山本在2出局後投出四壞球保送後被換下場休息，此役先發4.2局用102球，被敲出6支安打失5分，挨了2發全壘打，另有4次三振和3次四壞球保送，防禦率暴漲至2.58。

道奇重砲赫南德茲（Teoscar Hernández）7局下敲出本季第12轟，助隊追回1分，但也於事無補，克尼茲納（Andrew Knizner）8局上也回敬一發，巨人終場就以6：2擊敗道奇，近9戰拿下8勝，當家王牌韋伯（Logan Webb）繳出7局失2分的優質先發，勇奪本季第6勝，山本則是苦吞第5敗。巨人賽後與道奇的戰績同為41勝29敗，並列國聯西區龍頭。

大谷翔平今天打擊手感冰冷，4打數無安打，吞下2次三振，中斷連續8場敲安的紀錄，打擊率跌至0.286，OPS下滑至0.994。效力巨人隊的南韓好手李政厚，4打數無安打，獲得1次四壞球保送，跑回1分，打擊率為0.270。

山本由伸。（美聯社）

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