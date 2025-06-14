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中職》12強冠軍開路先鋒今晚拚新亞洲紀錄！曾豪駒對突破「大魔王」印象深刻

2025/06/14 12:19

陳晨威。（資料照，記者廖耀東攝）陳晨威。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年世界12強擔綱台灣隊開路先鋒的樂天桃猿「光速神威」陳晨威，單季連續33場敲安，追平2015年郭嚴文、日本職棒前廣島名將高橋慶彥在1979年的亞洲紀錄，今晚作客台北大巨蛋對上富邦悍將，力拚亞洲職棒的新紀錄。

樂天桃猿一軍首席教練曾豪駒，在國際賽場多次帶過陳晨威，他說，陳晨威剛進職棒就有把天生腳程快的條件發揮出來，近幾年的素質又提升不少，加上歷經國際賽的洗禮，技術上升到另一個層級，心態也成熟不少。

從當年的郭嚴文，到今年的陳晨威，曾總認為共通點是「有強烈想要勝負的慾望」，兩人都不簡單，畢竟這種紀錄需要每天把身體照顧好。

陳晨威自評，這33場期間印象最深刻的是在最後1打席敲安的2戰，包括10日對味全龍的比賽。曾總則說，台鋼雄鷹洋投艾速特先發的比賽，壓力會比較大，「他是很好的投手，對左打壓制力又好，他必須在前面就設定球種去攻擊。」

5月20日對上台鋼雄鷹的比賽，陳晨威對上艾速特，前3打席都落空，直到9局上才驚險從台鋼牛棚投手敲安，將紀錄延續至連20場。連同4月5日的首次對決，陳晨威對艾速特前6打席都無安打，一籌莫展。

陳晨威在7日再碰上「大魔王」艾速特，他在首打席就敲出內野安打，連續31場安打，成為他破紀錄的關鍵一役。曾總從對決艾速特的過程，看出陳晨威的進化，「希望他繼續創造自己的紀錄。」

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