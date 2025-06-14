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MLB》卡洛爾本季第20轟刷新個人最速！ 響尾蛇總仔點出關鍵

2025/06/14 14:54

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天敲出本季第20轟，連續3年都成這項壯舉，助隊以5：1擊敗教士，收下4連勝。

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

響尾蛇27歲右投尼爾森（Ryne Nelson）首局出狀況，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出右外野二壘安打，阿拉耶茲（Luis Arraez）擊出中外野飛球遭接殺，響尾蛇托馬斯（Alek Thomas）傳三壘時發生失誤，這讓小塔提斯輕鬆跑回1分，教士先馳得點。

響尾蛇不讓教士開心太久，J.奈勒（Josh Naylor）2局下開砲追平比數，帕多摩（Geraldo Perdomo）3局下敲出帶有超前分的安打，響尾蛇在5局灌進3分奠定勝基，包括卡洛爾的左外野陽春砲，本季第20轟出爐，連續3年達陣，今年更只用了68場就完成，刷新個人最速紀錄。

教士只在首局得分，後面8局都掛蛋，雖然有攻勢但缺乏關鍵一擊，響尾蛇終場以5：1擊敗教士，賞給對手2連敗。尼爾森主投5局失1分，責失分為0，勇奪本季第3勝，教士28歲右投科萊克（Stephen Kolek）先發4.1局失5分，4分為自責分，吞下第2敗。

卡洛爾此役4打數敲出一發陽春砲，跑回2分，另外吞下2次三振，賽後打擊率略降至0.260，OPS為0.920，目前累積20轟、44打點和10次盜壘，8支三壘安打高居全聯盟最多，40支長打與大都會「北極熊」阿隆索（PeteAlonso）並列國聯第一。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）賽後盛讚卡洛爾，他認為卡洛爾的揮棒速度非常快，那是上天所給的天賦，他努力將球往空中打，不論哪個方向，都懂得保持身體重心，今年跟去年相比，最大的差別是他能確實擊中自己想要攻擊的球，他能夠敲出20轟，自己並不感到驚訝，因為他本來就有這樣的實力，揮棒有效率且非常有爆發力。

卡洛爾。（法新社）卡洛爾。（法新社）

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