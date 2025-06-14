玉山盃》會玩弄打者！ 台美混血強投最速149公里狂飆7K

雷皓博。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕玉山盃季軍戰，桃園市今在「四番・捕手」江庭毅的帶動之下，4局下猛攻3分大局，加上台美混血強投雷皓博4局7K好投，終場以3：1擊敗台東縣，拿到季軍。

中職選秀候選的桃園市先發投手哀宥宇，在3局上率先被台東縣突破，2出局三壘有人被古哲勳擊出內野安打，失掉1分，合計先發3局被敲2安，投出1次四壞球和2次三振，失掉1分，最速144公里。

請繼續往下閱讀...

桃園市在4局下反攻，四番江庭毅在二壘有人敲出適時安打，敲回追平分，王興楷擊出致勝二壘安打，巫宏威也補刀適時安打，單局猛灌3分大局。

台美混血投手雷皓博在4局接替哀宥宇，先飆出9上9下，7局下才被敲首安，最終後援4局僅被敲1支安打，猛飆7次三振，奪下勝投，球探測到最速149公里。

桃園市總教練吳柏宏認為，哀宥宇速度和變化球都滿不錯的，失掉那1分也不是紮實的安打，而雷皓博先前出賽沒有很多，今天讓他多投一點，「他的壓制力和節奏很不錯，有辦法玩弄打者，在打者沒注意的情況下進攻，好球率又高！」

桃園市季軍收尾，吳柏宏直言投手陣容的表現有目共睹，相信有幾位好的投手都有機會被選到培訓隊，江庭毅條件也不錯。

哀宥宇。（記者林正堃攝）

雷皓博。（記者林正堃攝）

雷皓博。（記者林正堃攝）

江庭毅。（記者林正堃攝）

王興楷。（記者林正堃攝）

巫宏威。（記者林正堃攝）

桃園擊敗台東贏得季軍。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法