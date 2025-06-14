日職》向台灣新星學新武器！歐力士2指好手奪首勝賞巨人軍難堪紀錄

寺西成騎。（資料照，取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕歐力士昨在交流戰以7：3擊敗巨人，22歲投手寺西成騎繳出5局失1分好投，奪下一軍生涯首勝，成為本季首位奪勝的洋聯新秀。根據日媒報導，寺西成騎近期還向歐力士的台灣新星陳睦衡學習全新球路。

寺西成騎是歐力士2024年選秀第2指名的好手，生涯一軍初登板是在5月15日對上日本火腿，當時投3局無失分退場。昨天面對巨人迎主場首秀，儘管連續3局陷入得點圈有人失分危機，最終仍繳出5局失1分好投，奪下一軍生涯首勝。

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根據《Sponichi Annex》指出，歐力士奪下隊史首次對巨人的跨季4連勝，且近3場勝利，分別由齋藤京介、佐藤一磨與寺西成騎奪下生涯首勝，讓巨人軍連3場比賽都遭歐力士投手奪下一軍生涯首勝。昨賽後寺西成騎也坦言，雖然比賽過程一度遭遇危機，但隨著比賽進行控球也越來越穩，能奪首勝很開心，也會繼續努力爭取第2勝。

此外，《體育報知》報導，寺西成騎近期還學會全新武器二縫線速球，在他得知台灣育成投手陳睦衡從洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）那裡學到這顆球後，便向陳睦衡請教握法與投法，讓他的武器庫更加多元。

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