MLB》嗆裁判「沒勇氣」改判！爭議判決讓洋基教頭氣炸、還丟口香糖

洋基總教練布恩(左)不滿判決,遭到驅逐出場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天作客芬威球場,最後延長賽10局下被紅襪納瓦瑞茲(Carlos Narvaez)敲再見安打,讓洋基以1比2吞敗。洋基總教練布恩(Aaron Boone)在比賽中不滿一個爭議判決,遭到驅逐出場。布恩賽後開嗆,裁判們沒有勇氣推翻判決。

此戰10局上2出局,當時壘上沒有跑者,洋基老將拉梅修(DJ LeMahieu)敲右外野的飛球,剛好落在邊線附近,一壘審雷哈克(Jeremie Rehak)當下認定是界外球,讓拉梅修、布恩都相當傻眼,洋基隨後提出挑戰,最後仍維持原判。布恩當下氣到把口中的口香糖丟到球場,並走上場怒嗆裁判,最終仍遭到驅逐出場。

布恩賽後受訪直言,拉梅修那顆飛球是界內球,「(他們)沒勇氣推翻判決,就是這樣。我只是想要有勇氣推翻那個判決,球有四分之一在邊線上,要說那是界外球,真的需要很多...很多想像力才能說那球是界外。算了,事情已經過去了,不是說我們那局能得分。」

布恩最後也收回關於「勇氣」的評論,只表示當時情緒激動。

「在我來看,那顆球是在彈跳後才出界。」拉梅修說,「他們看重播檢視,但結果還是令人很沮喪。我們當時正努力爭取上壘機會。」

拉梅修10局上的打擊最後敲滾地球出局,當時他跑過一壘後,也對著一壘審雷哈克碎碎念,就遭驅逐出場。拉梅修還原當時情境,「我只是說那是個離譜的判決,他問我『你說什麼?』,我就回『離譜』,就是這樣。」

Aaron Boone was ejected after the umpires didn't overturn this foul ball call pic.twitter.com/HtT3oCuZem