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MLB》嗆裁判「沒勇氣」改判！爭議判決讓洋基教頭氣炸、還丟口香糖

2025/06/14 15:54

洋基總教練布恩（左）不滿判決，遭到驅逐出場。（美聯社）洋基總教練布恩（左）不滿判決，遭到驅逐出場。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天作客芬威球場，最後延長賽10局下被紅襪納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）敲再見安打，讓洋基以1比2吞敗。洋基總教練布恩（Aaron Boone）在比賽中不滿一個爭議判決，遭到驅逐出場。布恩賽後開嗆，裁判們沒有勇氣推翻判決。

此戰10局上2出局，當時壘上沒有跑者，洋基老將拉梅修（DJ LeMahieu）敲右外野的飛球，剛好落在邊線附近，一壘審雷哈克（Jeremie Rehak）當下認定是界外球，讓拉梅修、布恩都相當傻眼，洋基隨後提出挑戰，最後仍維持原判。布恩當下氣到把口中的口香糖丟到球場，並走上場怒嗆裁判，最終仍遭到驅逐出場。

布恩賽後受訪直言，拉梅修那顆飛球是界內球，「（他們）沒勇氣推翻判決，就是這樣。我只是想要有勇氣推翻那個判決，球有四分之一在邊線上，要說那是界外球，真的需要很多...很多想像力才能說那球是界外。算了，事情已經過去了，不是說我們那局能得分。」

布恩最後也收回關於「勇氣」的評論，只表示當時情緒激動。

「在我來看，那顆球是在彈跳後才出界。」拉梅修說，「他們看重播檢視，但結果還是令人很沮喪。我們當時正努力爭取上壘機會。」

拉梅修10局上的打擊最後敲滾地球出局，當時他跑過一壘後，也對著一壘審雷哈克碎碎念，就遭驅逐出場。拉梅修還原當時情境，「我只是說那是個離譜的判決，他問我『你說什麼？』，我就回『離譜』，就是這樣。」

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