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道奇名投克蕭對決巨人、兄弟鄭浩均對決獅隊梅賽斯 今日賽事預告與轉播

2025/06/15 07:00

克蕭。（資料照，路透）克蕭。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇將在主場迎戰巨人，道奇37歲名投克蕭（Clayton Kershaw），對決巨人右投魯普（Landen Roupp）；「基襪大戰」3連戰第2場，洋基推出明星左投羅冬（Carlos Rodón），碰上紅襪多賓斯（Hunter Dobbins）。

中職今天有3場比賽，富邦悍將在大巨蛋面對樂天桃猿，悍將派出本土左投陳仕朋，桃猿派出本土投手黃子鵬；統一獅在台南球場迎戰中信兄弟，獅隊派出洋投梅賽斯，兄弟推出本土右投鄭浩均；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對味全龍，台鋼派出洋投石萬金，碰上味全洋投鋼龍。

日職轉播方面，日本火腿在主場迎戰廣島鯉魚，火腿派出右投金村尚真先發，迎戰廣島左投森翔平；另一場則是軟銀鷹面對橫濱DeNA，軟銀派出左投松本晴，迎戰橫濱右投石田裕太郎。敬請鎖定轉播。

MLB

07：10 教士 VS 響尾蛇 愛爾達體育2台
07：10 洋基 VS 紅襪 緯來體育、愛爾達體育1台
10：10 巨人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

12：00 廣島鯉魚 VS 日本火腿 DAZN 1
13：00 橫濱DeNA VS 軟銀鷹 DAZN 2

中職

16：00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台
16：00 味全龍 VS 台鋼雄鷹 博斯運動一台、愛爾達體育1台
16：00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育3台

F1 世界一級方程式賽車

（台灣時間15日凌晨）01：30 F1正賽-加拿大站

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

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