MLB》山本由伸慘挨2轟嘆無法接受！道奇主帥談好球帶爭議給出看法

山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌山本由伸今先發面對巨人，僅投4.2局就挨2轟失5分，吞下本季第5敗，防禦率也漲至2.58。賽後談到自己今天的投球內容，山本坦言非常不理想。

「今天很多球都沒能投到我想要的位置。」山本由伸賽後表示，自己不斷堆壘包，第3局挨滿貫砲之前投了3次四壞保送，這點必須深刻反省。「失分的方式真的很糟糕，而且每一球的內容都讓我完全無法接受，雖然我試著調整心情與節奏，但最後還是沒能回穩，值到退場都沒投出理想的表現。」

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此役山本由伸投出大聯盟生涯單場最多的5次四壞保送，雖然有幾次主審好球帶的爭議判決，使山本陷入球數落後的劣勢，但他並未以此找藉口，「我本身的投球內容就不夠好，自己的實力還是不足。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪也提到好球帶的爭議，「確實有幾球看起來有進好球帶，但沒被判好球，這讓他（山本）陷入不利的狀況。但我覺得他今天投得太小心了，或許這也影響到他的心態，當然這點還是得問他本人。」

山本由伸6月一共3場先發吞下2敗，14.1局挨17安失9分，投出10次四壞保送，防禦率高達5.65。談到他近期表現，羅伯斯說：「他的確有點太追求完美，特別是對右打者投內角球或指叉球的進壘點。其實今天可以用更簡單的方式應對。他的球質不差，身體也沒狀況，我不覺得他控球真的很糟，但真得太過小心了，這是可以修正的，我對他下一場先發仍抱著期望。」

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