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MLB》讓大谷翔平「卡彈」寫650天首見紀錄！巨人明星強投透露關鍵

2025/06/14 16:04

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平近期陷入全壘打荒，今天更是4打數繳白卷中斷連續8場敲安。巨人明星先發投手韋伯（Logan Webb）今表現出色，也獲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚。

大谷翔平今天前3打數面對韋伯苦吞2K，第8局面對巨人第2任投手羅傑斯（Tyler Rogers）也沒能敲安，終場4打數0安打，中斷個人連8場敲安，同時近10場、46打席都沒有開轟，寫下自2023年8月23日至9月3日以來，首次歷經10戰沒開轟的低潮。

過去曾3度在6月擊出雙位數全壘打的「6月狂谷」，今年6月狀況陷入低迷，12場比賽48打數僅11安打，打擊三圍僅.229/.296/.375，，攻擊指數0.671。

巨人強投韋伯今先發7局僅被敲2安，失掉2分，奪下本季第6勝，也幫助巨人追平道奇並列國聯西區龍頭。道奇總教練羅伯斯賽後也稱讚：「韋伯展現他一貫的投球風格，卡特球與橫掃滑球運用得相當靈活，再巧妙搭配變速，球速也發揮很不錯。」

韋伯今天投98球中，卡特球佔29顆，另有26顆伸卡球與23顆橫掃滑球，變速球與四縫線速球各10顆。賽後韋伯坦言：「如果能只靠四縫線就解決打者當然是最理想的情況，但事實並非如此。今天我試著尋找新的方式來對付這些優秀的打者，這就是今天的配球計畫，很有趣也令我感到興奮。」

韋伯。（法新社）韋伯。（法新社）

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