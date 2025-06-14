晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》盧孟揚先發2局失5分 兄弟教頭平野惠一「說教說了很久」

2025/06/14 15:41

盧孟揚。（資料照，記者李惠洲攝）盧孟揚。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中信兄弟目前落後上半季首位統一獅2.5場勝差，10日在洲際主場不敵台鋼雄鷹的那1敗，總教練平野惠一坦言「確實是滿傷的」，也認為該役先發投手盧孟揚準備不足，還透露有找他來「說教說了滿久」，但仍強調期待他下一場能抱持復仇心態出賽。

兄弟今到台南向獅隊踢館，進行上半季1、2名交鋒的「天王山之戰」。平野賽前被問及10日對台鋼吞敗對戰績造成傷害時，一開始指出：「因為已經是過去的事情，過去的事就讓它過去吧。」但他接著也坦言，確實那場比賽對兄弟很重要，「2局失5分，能夠去把它追平，其實已經是非常了不起，8局都派上勝利組的中繼，其實也沒什麼好苛責的，畢竟已經派上最好的投手。」

只是談及該役先發投手盧孟揚的表現跟之前出現落差時，平野不諱言在比賽中就有找他過來問說：「你這個禮拜做了什麼準備？是不是要去想你這個禮拜做的準備不足？」對於先發投手在週間必須做的準備，平野也給了盧孟揚一些建議，「那天也是說教說了滿久，還是很期待他下一場的表現。非常期待他下一次抱持報仇的心態出賽。」

21歲的盧孟揚在2022年中職選秀第5輪獲兄弟指名，本季已獲得6次先發機會，但生涯首勝尚未出爐。在兄弟10日7：10不敵台鋼之前，兄弟是一波3連勝，平野也說，「那時候是3連勝，出現這樣的比賽，確實是滿傷的。」

中信兄弟總教練平野恵一。（記者李惠洲攝）中信兄弟總教練平野恵一。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中