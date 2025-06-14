中職》盧孟揚先發2局失5分 兄弟教頭平野惠一「說教說了很久」

盧孟揚。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中信兄弟目前落後上半季首位統一獅2.5場勝差，10日在洲際主場不敵台鋼雄鷹的那1敗，總教練平野惠一坦言「確實是滿傷的」，也認為該役先發投手盧孟揚準備不足，還透露有找他來「說教說了滿久」，但仍強調期待他下一場能抱持復仇心態出賽。

兄弟今到台南向獅隊踢館，進行上半季1、2名交鋒的「天王山之戰」。平野賽前被問及10日對台鋼吞敗對戰績造成傷害時，一開始指出：「因為已經是過去的事情，過去的事就讓它過去吧。」但他接著也坦言，確實那場比賽對兄弟很重要，「2局失5分，能夠去把它追平，其實已經是非常了不起，8局都派上勝利組的中繼，其實也沒什麼好苛責的，畢竟已經派上最好的投手。」

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只是談及該役先發投手盧孟揚的表現跟之前出現落差時，平野不諱言在比賽中就有找他過來問說：「你這個禮拜做了什麼準備？是不是要去想你這個禮拜做的準備不足？」對於先發投手在週間必須做的準備，平野也給了盧孟揚一些建議，「那天也是說教說了滿久，還是很期待他下一場的表現。非常期待他下一次抱持報仇的心態出賽。」

21歲的盧孟揚在2022年中職選秀第5輪獲兄弟指名，本季已獲得6次先發機會，但生涯首勝尚未出爐。在兄弟10日7：10不敵台鋼之前，兄弟是一波3連勝，平野也說，「那時候是3連勝，出現這樣的比賽，確實是滿傷的。」

中信兄弟總教練平野恵一。（記者李惠洲攝）

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