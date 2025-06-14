中職》打破率先30勝必封王魔咒？兄弟日籍教頭更期待「開發新球迷」

中信兄弟總教練平野恵一。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職自2009年採單季120場賽制後，上半季先奪30勝的16隊封王機率是100%，而中信兄弟今天則要向日前率先達到30勝的統一獅下戰帖，希望全力奪勝阻止對手減少魔術數字；只是對於率先30勝必封王的歷史定律，兄弟教頭平野惠一則強調沒有特別去想爭冠這件事，只希望專注在當下每一場比賽，讓球迷看了之後更加支持兄弟，也期盼能努力開發新球迷。

兄弟在上半季打完49場拿到28勝，而獅隊則打完48場拿到30勝，兩隊目前有2.5場勝差的距離，兄弟當然希望今、明和獅隊二連戰都能取勝，不但要阻止獅隊上半季魔術數字「M10」往下減，也要縮小雙方差距。

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只是平野的專注度並沒有放在「奪冠」這件事上，更不去想所謂「率先拿30勝必封王」的歷史定律，「都是專注在今天這場比賽要如何去作戰，專注在每一場比賽要如何比前一天更好，相信專注在這一點上面，慢慢累積起來，結果就會是好的。」

相當重視球迷的平野更指出，「球迷是每天都在關注，也想要給觀眾看到球隊的成長，希望球迷感受到看了比賽後更想支持中信兄弟。」對於人氣已是第1的黃衫軍，平野希望好還要更好，「還是希望努力吸引新球迷，開發更多新球迷。」

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