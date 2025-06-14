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日職》一指火球大物6局8K好投摘生涯首勝 火腿3轟擊退廣島王牌

2025/06/14 18:02

火腿23歲大物左投細野晴希（中）收生涯首勝。（圖取自日本火腿官方社群媒體X）火腿23歲大物左投細野晴希（中）收生涯首勝。（圖取自日本火腿官方社群媒體X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，日本火腿23歲大物左投細野晴希今天交出6局無失分、狂賞8次三振，火腿團隊靠著3發全壘打，最後以5比0完封廣島。身為2023年火腿第一指名的細野晴希，終於收下日職一軍生涯首勝。火腿也中斷廣島隊在主場艾斯康球場（Es Con Field）的跨季4連勝。

細野晴希此戰前2局讓廣島打線6上6下，第3局細野的控球不穩，先後丟觸身球和保送，讓廣島攻佔一、二壘，細野晴希先是三振廣島開路先鋒上本崇司，再解決廣島打者中村獎成，化解失分危機。

細野晴希第4局再讓廣島打線3上3下，第5局雖然連續被敲2安，細野晴希先製造雙殺守備，再三振廣島游擊手矢野雅哉，再度化解危機。細野晴希第6局先丟1保送後，連續解決3人完成投球工作。

總計細野晴希6局投球用78球，僅被敲2安無失分，賞8次三振，丟2次保送、1次觸身球，賽後防禦率為1.93。細野晴希今年第4場先發，終於收下生涯一軍首勝。最快可丟到158公里的細野晴希，今天全場最快球速為152公里。

火腿打線今天全場有11支安打，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）有一發兩分砲，近期歸隊的野村佑希單場2安2打點，包含一發陽春砲。郡司裕也貢獻一發陽春彈。

賽前暫防禦率僅1.60的廣島王牌左投床田寬樹，此戰主投5局被敲8安包含3轟，失掉4分，吞本季第5敗，賽後防禦率升至1.91。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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