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中職》起亞啦啦隊又來台！朴星垠再見李珠珢吐心聲：原本有點擔心

2025/06/14 16:20

富邦悍將「G!POP流行音樂節」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」媒體聯訪，朴星垠（左起）、劉世彬、高佳彬、趙多彬、鄭嘉睿、劉世理。（記者陳逸寬攝）富邦悍將「G!POP流行音樂節」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」媒體聯訪，朴星垠（左起）、劉世彬、高佳彬、趙多彬、鄭嘉睿、劉世理。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將本周末「G!POP流行音樂節」活動，再邀起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來台表演，其中幾位成員是去年曾經來台一同應援，而第一次來的趙多彬、高佳彬，也表達興奮之情。

今天應援前，朴星垠曾和前隊友李珠珢見面。李珠珢現在是Fubon Angels成員。朴星垠說：「之前比較忙，所以沒有時間見面，聯繫的次數很少，不知道她最近過得好嗎？本來有點擔心，昨天見面時，珠珢說這裡的大家都對她很照顧，聽了就比較放心了。」

第一次來台應援的趙多彬、高佳彬，都感受到台灣球迷熱情。趙多彬說：「在機場就遇到粉絲跟球團人員，大巨蛋規模很大，對台灣印象也很好，有這個機會來應援，覺得很期待也很感謝。」

高佳彬則說，聽李珠珢說，這幾天活動像演唱會主題，這次對於一起工作的伙伴可以又見面，感到開心又期待，本就容易緊張的她，也很感謝台灣粉絲的鼓勵。

富邦悍將「G!POP流行音樂節」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」媒體聯訪，朴星垠（左起）、劉世彬、高佳彬、趙多彬、鄭嘉睿、劉世理。（記者陳逸寬攝）富邦悍將「G!POP流行音樂節」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」媒體聯訪，朴星垠（左起）、劉世彬、高佳彬、趙多彬、鄭嘉睿、劉世理。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將「G!POP流行音樂節」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」媒體聯訪，朴星垠分享跟李珠珢的互動。（記者陳逸寬攝）富邦悍將「G!POP流行音樂節」起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」媒體聯訪，朴星垠分享跟李珠珢的互動。（記者陳逸寬攝）

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