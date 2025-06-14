中職》開始和結束都在台南 胡金龍記得12年前砲打羅錦龍

胡金龍。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「台南第1轟，會不會是打羅錦龍那一轟？」胡金龍將在9月13日於台南球場進行引退賽，今天被問及記不記得在台南的第1轟，他展現驚人記憶力，在腦中迅速搜尋到2013年5月16日砲打羅錦龍，而目前擔任牛棚教練的羅錦龍被問及此事時，則笑說：「我一定會忘記他打我全壘打。」

41歲的胡金龍在今年季後就將結束球員生涯，球團則規畫9月13日替他進行引退賽，「國小第一場正式比賽，就是在台南。」台南出生的胡金龍，從小在台南長大，他也表示：「這邊開始，這邊結束」

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除了自己引退賽將面對味全龍，接下來也會輪到林智勝引退，胡金龍則回到幽默口吻笑說，「我先幫智勝暖場一下，因為他要辦3天，他比較累。」

聊到台南球場的回憶，胡金龍對自己12年前的「台南首轟」還有印象，只是目前生涯全壘打產量就停在85轟，最近一轟也是在台南，是2023年5月14日棒打德保拉，近兩季尚則未開轟，「我後來的角色都是代打，是需要把分數送進來，那時候不會刻意要求長打。」

儘管羅錦龍笑說自己一定會忘記被胡金龍打過全壘打，但他當然知道胡金龍有多會打，「他對我一直打得很好，從以前旅美就有對決過，2004年在低階1A的時候。」

胡金龍。（記者李惠洲攝）

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