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玉山盃》三振最強打者！冠軍終結者飆生涯最速參加選秀

2025/06/14 17:10

王奕翔。（記者林正堃攝）王奕翔。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕玉山盃台中市終結者王奕翔今天後援3.1局掉2分，助隊以9：6力退新北市隊，勇奪高懸15年的冠軍，拿下今年U18世界盃的組訓權，王奕翔獲得大會MVP，宣告將參加中職選秀。

王奕翔昨天4強就登板奪下勝投，今在4局下2出局上陣，雖然在6局下遇到捕手失誤和自己的傳球失誤，被攻下2分扳平，但他在三壘有人之際霸氣三振本屆賽會最強打者張乙安。

王奕翔直呼，這個打席確實是最關鍵的，新北市整支球隊，情蒐有說張乙安是最會打的打者，且對桃園市單場就敲4安，「對上他非常小心，引誘球有投出來，有出現好的效果。」張乙安本屆賽會以打擊率4成67、7分打點勇奪雙冠王。

王奕翔對上強大的新北市隊，猛飆生涯最速的146公里，外型神似富邦悍將陳仕朋的他，坦言球隊一開始目標是4強，因為陣中興大附農的選手很多都是學弟，「昨天過關後，幾乎都是高三的投手，一定要有能力和有辦法帶領學弟奪冠，把冠軍帶回台中。」

報名選秀前，王奕翔連續在4強、冠軍戰勇奪勝投，當上胴上投手，他直言，「不管盃賽表現有沒有加分，我覺得自己的表現非常不錯。對我的高中生涯來說，這是非常棒的2場球賽。」

王奕翔。（記者林正堃攝）王奕翔。（記者林正堃攝）

王奕翔。（記者林正堃攝）王奕翔。（記者林正堃攝）

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