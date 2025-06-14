日職》問天！12強王牌高橋宏斗生涯首見完投敗 本季狂吞6敗成敗投王

高橋宏斗。（取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍22歲王牌投手高橋宏斗，今天跨聯盟交流賽先發面對西武獅化身「壘包精算師」，投8局被敲10安但僅失掉2分，然後最終球隊1：2輸球，高橋宏斗也悲情吞下生涯首次的完投敗。

高橋宏斗今天開賽就遭到連續安打狙擊，並被奈文（Tyler Nevin）用滾地球護送第1分。第4局又遭到長谷川信哉敲出陽春砲失掉第2分，不過接下來投到第8局結束都未再失分，總計今天他8局用116球被敲10安失2分，投出1三振與1保送與1觸身球，賽後防禦率3.38。

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然而中日打線今天遭到封鎖，僅在第6局靠著村松開人敲出本季第2轟追回1分，第7局與第8局都曾出現得點圈有人大好機會，但打線都無法把握，終場就以1分之差落敗，也讓高橋宏斗吞下生涯首度完投敗，也是個人本季第6敗。

高橋宏斗上季12勝4敗，防禦率1.38打破隊史單季最低防禦率紀錄，勇奪央聯防禦率王，年底更入選世界12強日本武士隊，成為球隊王牌投手。然而他今年自5月2日面對廣島奪本季第2勝後，至今已6場比賽無法拿下勝投，目前吞6敗也是兩聯盟的敗投王。

賽後高橋宏斗懊悔坦言：「讓比賽氣勢轉向自己的球隊，本來也是投手的職責，但我今天卻完全做不到。」對於自己今天多次嘗試搶好球數屢遭對手鎖定敲安，他也百般無奈，「今天不管投什麼感覺都不對勁。」

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