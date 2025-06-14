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MLB》山本由伸防禦率逐月上漲！道奇主帥語重心長：適應期結束了...

2025/06/14 18:39

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌山本由伸今天先發遭巨人敲2發全壘打，4.2局失5分苦吞本季第5敗，防禦率更是逐月暴漲。賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也坦言，山本的適應期結束了。

山本由伸今首局就遭到巨人強打阿德梅斯（Willy Adames）敲出右外野陽春彈，第3局又遭到重擊，單局投出3次四壞球保送，後續被施密特（Casey Schmitt）一棒擊沉，敲出左外野滿貫砲。最終4.2局用102球，被敲出6支安打含2轟失5分，，另有4次三振和3次四壞球保送，防禦率暴漲至2.58。

山本由伸開季狀況絕佳，3、4月防禦率僅1.06，儼然成為道奇最強王牌，甚至被看好是本季國聯塞揚大熱門。然而進入5月，山本開始出現不穩，單月防禦率3.00，6月狀態更是明顯下滑，防禦率高達5.65。

道奇本季先發傷兵滿盈，時常得啟用牛棚車輪戰，山本已經是目前球隊中最穩定與健康的投手。對於山本的王牌定位，道奇總教練羅伯斯語重心長表示：「他現在是我們陣中最好的投手，我們有時用臨時先發與牛棚湊局數，但他就是必須穩定出賽。」、「他的適應期已經結束了，他現在要做的就是站穩輪值，繼續投下去。」

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