MLB》小聯盟ERA破13！領10億約的大都會蒙塔斯3A失8分遭KO

蒙塔斯。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會32歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）今年在春訓期間出現闊背肌拉傷，因此目前仍在做復健，本季尚未在大聯盟出賽。蒙塔斯今天在大都會3A丟復健賽，他先發僅投1.2局狂掉8分，本季在小聯盟共5場出賽，防禦率高達13.17。

蒙塔斯今年以2年3400萬美元（約新台幣10.1億元）加盟大都會，春訓期間不慎出現闊背肌拉傷。蒙塔斯從美國時間5月24日開始投小聯盟復健賽。

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不過，蒙塔斯在復健賽表現不理想，今天大都會小聯盟3A先發面對洋基3A之戰擔任先發，是蒙塔斯本季第5場的小聯盟復健賽。蒙塔斯首局失掉1分，第2局卻遇到大亂流，單局被敲6安、丟1保送，包含戴維斯（Brennen Davis）的兩分砲，單局就失掉7分，也讓蒙塔斯被打退場。

總計蒙塔斯此戰僅投1.2局用53球，被敲7安（包含1轟），失掉8分，賞1次三振，丟1次保送。蒙塔斯本季在3A兩場復健賽，合計3場先發共投9.1局失掉16分，3A的防禦率高達15.43。

蒙塔斯今年在小聯盟5場復健賽，合計投13.2局失20分，本季小聯盟防禦率為13.17。按照大聯盟規定，投手可以在小聯盟進行30天的復健賽。

由於大都會近期因日籍右投千賀滉大右腿拉傷，蒙塔斯被視為填補球隊先發輪值空缺的選項之一。

此外，蒙塔斯上季效力紅人、釀酒人，整季出賽30場，戰績7勝11敗、防禦率4.84。蒙塔斯也曾在2022年、2023年效力洋基。

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