MLB》洋基賈吉暴力轟寫生涯最狂紀錄！紅襪「法官剋星」挨轟後發聲

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)今天在9局上對紅襪火球王牌克羅切(Garrett Crochet)敲出追平轟,還寫下生涯紀錄,儘管最後洋基仍在延長賽落敗,但賽後賈吉仍對克羅切的投球讚譽有加。

洋基前8局遭到克羅切完美封鎖,9上他要拚完投完封,未料卻被前3打席都吞K的賈吉敲出扳平戰局的左外野陽春砲,飛越芬威球場「綠色怪物」大牆之外,本季第26轟出爐,擊球初速高達115.5英里(約185.8公里),飛行距離為443英呎。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,賈吉鎖定克羅切99.6英哩(約160.2公里)速球敲出陽春砲,寫下個人生涯全壘打中最快球速紀錄,生涯第2快則是去年美聯冠軍戰G3的99.2英哩,第3快則是2天前對皇家的99英哩,賈吉生涯面對99英哩以上速球就敲這3轟。

