MLB》洋基賈吉暴力轟寫生涯最狂紀錄！紅襪「法官剋星」挨轟後發聲

賈吉。（法新社）
林子翔／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在9局上對紅襪火球王牌克羅切（Garrett Crochet）敲出追平轟，還寫下生涯紀錄，儘管最後洋基仍在延長賽落敗，但賽後賈吉仍對克羅切的投球讚譽有加。
洋基前8局遭到克羅切完美封鎖，9上他要拚完投完封，未料卻被前3打席都吞K的賈吉敲出扳平戰局的左外野陽春砲，飛越芬威球場「綠色怪物」大牆之外，本季第26轟出爐，擊球初速高達115.5英里（約185.8公里），飛行距離為443英呎。
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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉鎖定克羅切99.6英哩（約160.2公里）速球敲出陽春砲，寫下個人生涯全壘打中最快球速紀錄，生涯第2快則是去年美聯冠軍戰G3的99.2英哩，第3快則是2天前對皇家的99英哩，賈吉生涯面對99英哩以上速球就敲這3轟。
At 99.6 mph, this is the fastest pitch Aaron Judge has homered off of in his career （including playoffs）— Sarah Langs （@SlangsOnSports） June 14, 2025
Prior fastest was 99.2 mph in 2024 ALCS G3
His only other homer off 99.0+ mph? 2 days ago in KC （99.0 mph） https://t.co/3GIpATjhO5
克羅切遭到賈吉砲轟，無緣挑戰完投完封，不過他生涯對決賈吉依舊得心應手，總計9打數僅被敲2安，賞賈吉7次三振。賽後談到火球被逮中，克羅切坦言：「我永遠會用我最好的球路來定生死，無論是球路的選擇或執行，雖然今天的結局難以接受，但整體來說，我認為自己狀態很棒。」
對於克羅切的投球，賈吉也毫不吝嗇稱讚：「他是非常了不起的投手，這就是為何球隊會去設法交易他。他的球威十足，又能夠精準壓在好球帶兩側。當下我只想上壘讓球隊攻勢延續，很高興能追平比分。」賈吉也透露，自己對克羅切最後一打席有做微調，「我原本的策略沒有奏效。」
克羅切。（法新社）