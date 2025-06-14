晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦大巨蛋人氣旺！聯盟本季第4場進場破3萬人

2025/06/14 19:06

富邦悍將「G!POP流行音樂節」Fubon Angels與韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」一起跳開場舞。（記者陳逸寬攝）富邦悍將「G!POP流行音樂節」Fubon Angels與韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」一起跳開場舞。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將本週大巨蛋主場，安排「G!POP流行音樂節」活動，接連幾天都有演唱，今天還邀起亞虎啦啦隊再次來台，和Fubon Angels同台應援。

稍早球團公布今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。聯盟本季進場人數最多的比賽，仍是開幕戰的大巨蛋滿場4萬人。

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中