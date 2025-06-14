中職》富邦大巨蛋人氣旺！聯盟本季第4場進場破3萬人

富邦悍將「G!POP流行音樂節」Fubon Angels與韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」一起跳開場舞。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將本週大巨蛋主場，安排「G!POP流行音樂節」活動，接連幾天都有演唱，今天還邀起亞虎啦啦隊再次來台，和Fubon Angels同台應援。

稍早球團公布今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。聯盟本季進場人數最多的比賽，仍是開幕戰的大巨蛋滿場4萬人。

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今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

今天進場人數為30018人，是富邦本季大巨蛋主場新高，也是聯盟本季第4場破3萬人進場的比賽。（記者陳逸寬攝）

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