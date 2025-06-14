瓊斯盃》暌違6年再參戰 電信中鋒黃湘婷珍惜機會

黃湘婷睽違6年再度參加瓊斯盃。（資料照，Double Pump提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年瓊斯盃國際籃球邀請賽將在下月登場，此次女子組分為台灣隊以及世大運培訓隊，入選台灣隊的電信主力中鋒黃湘婷暌違6年再參戰，傷癒歸來的她相當珍惜這次的機會。

瓊斯盃女子組賽事7月2日至6日在和平籃球館舉行，台灣隊將以賽代訓備戰7月13至20日在中國深圳登場的FIBA女子亞洲盃B級賽事，此次在外隊方面，南韓、菲律賓與泰國都是派出國家隊一隊陣容，日本則是由潛力球員組成的國家隊二隊，實力都不容小覷。

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32歲的電信中鋒黃湘婷上次參加瓊斯盃已是2019年，她在前年WSBL最後一場例行賽遭逢左膝十字韌帶斷裂傷勢，一度萌生退休念頭，歷經手術、復健後重返賽場，今年4月也再度披上國家隊戰袍，征戰亞洲盃資格賽。

瓊斯盃女子組日前公布名單，黃湘婷與多名WSBL好手一同入列，她表示，從前往蒙古的資格賽時就沒想過自己能進入國家隊的最終名單，這次在瓊斯盃再度獲得青睞，自己也相當珍惜機會，希望能有所表現，進入亞洲盃的最終名單。

台灣女籃今年迎來美籍新主帥歐森執教，黃湘婷指出，先前在亞洲盃資格賽、以及與日本的交流賽的集訓時間都不長，不過團隊已經逐漸適應新教練，「這次與日本的交流賽，跟對方的實力有滿大的落差，教練也有從中發現不少問題，接下來的集訓時間會比較長，應該有更多時間調整。」

台灣女籃本月初赴愛知與日本代表隊進行兩場交流賽，首戰以42：95敗北，第二戰也以45：89告負，團隊將於20日再度展開集訓，並藉由瓊斯盃以賽代訓，希望能在亞洲盃調整至最佳狀態，全力朝重返A級邁進。

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