晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》暌違6年再參戰 電信中鋒黃湘婷珍惜機會

2025/06/14 19:30

黃湘婷睽違6年再度參加瓊斯盃。（資料照，Double Pump提供）黃湘婷睽違6年再度參加瓊斯盃。（資料照，Double Pump提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年瓊斯盃國際籃球邀請賽將在下月登場，此次女子組分為台灣隊以及世大運培訓隊，入選台灣隊的電信主力中鋒黃湘婷暌違6年再參戰，傷癒歸來的她相當珍惜這次的機會。

瓊斯盃女子組賽事7月2日至6日在和平籃球館舉行，台灣隊將以賽代訓備戰7月13至20日在中國深圳登場的FIBA女子亞洲盃B級賽事，此次在外隊方面，南韓、菲律賓與泰國都是派出國家隊一隊陣容，日本則是由潛力球員組成的國家隊二隊，實力都不容小覷。

32歲的電信中鋒黃湘婷上次參加瓊斯盃已是2019年，她在前年WSBL最後一場例行賽遭逢左膝十字韌帶斷裂傷勢，一度萌生退休念頭，歷經手術、復健後重返賽場，今年4月也再度披上國家隊戰袍，征戰亞洲盃資格賽。

瓊斯盃女子組日前公布名單，黃湘婷與多名WSBL好手一同入列，她表示，從前往蒙古的資格賽時就沒想過自己能進入國家隊的最終名單，這次在瓊斯盃再度獲得青睞，自己也相當珍惜機會，希望能有所表現，進入亞洲盃的最終名單。

台灣女籃今年迎來美籍新主帥歐森執教，黃湘婷指出，先前在亞洲盃資格賽、以及與日本的交流賽的集訓時間都不長，不過團隊已經逐漸適應新教練，「這次與日本的交流賽，跟對方的實力有滿大的落差，教練也有從中發現不少問題，接下來的集訓時間會比較長，應該有更多時間調整。」

台灣女籃本月初赴愛知與日本代表隊進行兩場交流賽，首戰以42：95敗北，第二戰也以45：89告負，團隊將於20日再度展開集訓，並藉由瓊斯盃以賽代訓，希望能在亞洲盃調整至最佳狀態，全力朝重返A級邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中