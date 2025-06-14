中職》詹子賢一棒「熄燈」！天王山之戰11局兄弟逆轉勝獅

九上詹子賢3分砲追平比分。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今和中信兄弟上演「天王山之戰」，不但先發投手飛力獅繳出7局失1分好投，陳鏞基也從兄弟先發投手羅戈手中敲出3安並貢獻3分打點；只是戰況在9局上丕變，統一獅終結者陳韻文遭兄弟詹子賢轟出3分砲追平比數，且獅隊二壘手林靖凱在守備時受傷退場，兄弟靠延長賽11局上再添2分，終場8：6逆轉勝，還因另一地樂天桃猿贏球，讓獅的上半季魔術數字消失。

獅隊前天率先拿下本季第30勝後，封王數字也亮出「M10」，今則和排名第2的兄弟正面交鋒，雙方都派出強力洋投，也各有在全壘打榜以10轟並列第2的強打林安可和許基宏，吸引1萬名滿場球迷相挺。

請繼續往下閱讀...

羅戈今年從富邦悍將轉披黃衫後，展現強大壓制力，還曾被台鋼雄鷹總教練洪一中斷言「不久後就會離開台灣」，意即他會被其他職棒球團挖角，而今天台南球場看台就一度出現韓職球探身影。

不過羅戈今天都在「阿基獅」的掌握之中。2局下擔任5棒的陳鏞基在4棒林安可敲出二壘安打後，緊接敲出帶打點的一壘安打，4局下再敲安將林安可送回本壘，到了5局下又敲安將陳傑憲送回來，繳出3安3打點的精彩表現。

只是陳韻文9局上演「小文劇場」，戰局後出現變化，不但讓詹子賢轟出本季第6號全壘打，林靖凱在處理滾地球時也受傷被揹下場，兩隊則以4：4進入延長賽。10局雙方各得1分，11局上兄弟靠單局3安得3分，包括6棒黃韋盛帶2打點的一壘安打。

九上詹子賢3分砲追平比分。（記者李惠洲攝）

九上詹子賢3分砲追平比分。（記者李惠洲攝）

九上詹子賢3分砲追平比分。（記者李惠洲攝）

羅戈。（記者李惠洲攝）

飛力獅。（記者李惠洲攝）

陳鏞基。（記者李惠洲攝）

陳鏞基。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法