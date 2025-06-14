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中職》陳晨威與「亞洲新紀錄」無緣！ 樂天仍保本季對富邦不敗

2025/06/14 19:55

樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿今作客大巨蛋面對富邦悍將，捕手張閔勛今單場猛打賞，包括3局上2分打點安打，搭配魔神樂7局失2分好投，終場7:2擊敗富邦，本季對富邦9戰全勝。也因另一地統一獅輸球，獅隊魔術數字「M10」熄滅。

唯一美中不足的是，開路先鋒陳晨威今5次打擊皆未能敲安，連續安打場次停留在平聯盟紀錄的33場。

富邦悍將2局下靠著辛元旭落點極為巧妙的二壘打，加上高捷適時安打，先馳得點。

樂天桃猿3局上隨即反攻，李勛傑和余德龍連續安打，挑戰紀錄的陳晨威第2打席擊出高飛球出局，隨後成晉觸身球保送，造成滿壘。林立擊出滾地球，游擊手林澤彬發生失誤，樂天一口氣跑回2分，該半局，張閔勛再補上安打，樂天單局拿4分，全數是先發投手黃保羅的非自責分。

5局上，成晉敲安後盜壘，林泓育適時安打，樂天桃猿再拿下1分。5局下，辛元旭保送，高捷敲安，王勝偉擊出投手正面滾地球，魔神樂手套碰了一下形成內野安打，豊暐高飛犧牲打，悍將追回1分。

中場休息過後，黃保羅6上續投，首位打者林承飛，傷癒復出首戰就敲出二壘打，李勛傑接著敲安，帶有1打點，余德龍觸擊造成富邦內野失誤。陳晨威打擊前，富邦換上左投藍愷青，陳晨威連選3壞球，之後卻擊出雙殺打。

總計陳晨威今有5次打擊機會，前3次都面對富邦先發黃保羅，分別是三振、中外野飛球、游擊飛球出局。6局上壘上有人時，陳晨威面對藍愷青擊出雙殺打，9局最後1打席，陳晨威面對12強冠軍隊友江國豪，擊出左外野飛球出局。

9局上，江國豪雖解決陳晨威，但該半局被林政華敲安後，張閔勛的安打又帶有打點，今單場4支安打。

樂天桃猿張閔勛。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿張閔勛。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳逸寬攝）富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳逸寬攝）

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