日職》自認不是砲！曾喊我愛台灣的秋廣優人 睽違692天開轟吐露心聲

秋廣優人。（取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹今天在交流賽以4：0完封橫濱DeNA，22歲的秋廣優人敲出轉隊首轟，同時也是他個人睽違692天的第一支全壘打，賽後他也吐露心聲。

秋廣優人原先效力讀賣巨人，2023年繳出10轟、41分打點、打擊率0.273的生涯年成績。去年季前來台與中信兄弟、樂天桃猿交流戰曾擊出關鍵安打，並在頒獎台上用中文狂喊4次「我愛台灣」，引發話題。

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然而秋廣優人去年在一軍表現機會不多，26場出賽0轟、僅貢獻1分打點，並在今年5月12日被巨人軍交易至軟銀，換來連5年拿下日職二軍西部聯盟全壘打王的砂川理查。今天擔任先發第7棒左外野手，秋廣優人第2局砲轟橫濱DeNA先發投手大貫晉一，敲出陽春砲助隊先馳得點。

這不但是秋廣優人本季與轉隊後首轟，更是他自2023年7月23日對橫濱DeNA以來的第一發全壘打，睽違692天再度開轟。賽後他表示，打到的是滑球，也成功搶到有利的球數，讓自己可以毫無保留全力出棒，能夠幫球隊先馳得點，且敲出轉隊首轟，真的很高興。

昨天秋廣優人在4局下2出局二、三壘有人時，敲出2分打點致勝安打，幫助球隊4：1獲勝。賽後他也坦言，自己雖然在2023年敲了10轟，但沒有1轟是自己刻意追求，外界也常將他視為「砲」，但他對自己的打擊率更有信心。

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