日職》央聯龍頭阪神虎惡夢5連敗！ 5小時雨中大戰遭樂天再見安

阪神虎吞5連敗。（產經體育提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，阪神虎今天在客場與樂天金鷲鏖戰至延長賽第10局，樂天石原彪擊出再見安打，讓阪神虎在這場5小時10分的「雨中激戰」，最後以4比5輸給樂天。身為中央聯盟龍頭的阪神吞下本季最糟的5連敗。

阪神虎此戰前6局打完以3比1領先，未料7局下阪神後援左投桐敷拓馬不穩，樂天靠安打和保送攻佔一、二壘，接著樂天球星村林一輝敲適時安追回1分。下一棒的樂天小深田大翔短打造成桐敷拓馬傳球失誤，讓樂天無人出局攻占滿壘。樂天老將淺村榮斗敲出帶有1分打點追平安，桐敷拓馬也被換下場。接替的阪神洋投尼爾森（Nick Nelson）被樂天打者渡邊佳明敲高飛犧牲打，樂天單局拿3分超前比數。

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阪神虎9局上靠糸原健斗在滿壘時選到保送擠回1分追平，把戰局逼進延長賽。10局下阪神派左投岩貞祐太後援，雖然先拿到2個出局後，但岩貞祐太連續被敲3安，包含石原彪的再見安打、同時也是他本季首安，讓阪神虎吞下5連敗。

日媒《體育報知》報導，這是阪神虎本季第3度被對手說再見，同時5連敗也是今年賽季最差。阪神虎本週與西武獅的3連戰遭到橫掃，如今與樂天的3連戰前2場都輸球，阪神明天若輸球就是連續兩個系列賽都被橫掃。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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