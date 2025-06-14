網球》許育修里昂挑戰賽男雙奪冠！搶十化解3賽末點大逆轉

許育修。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕里昂紅土男網挑戰賽雙打決戰，台將許育修／日本内田海智後勁十足，聯手克服決勝搶十大幅落後，終以1：6、6：3、12：10大逆轉法國地主桑切斯（Luca Sanchez）／日本渡邊聖太，許育修職業生涯第6座ATP挑戰賽雙打冠軍到手，也是相隔28個月再度挑戰賽雙打封王。

26歲的許育修，與30歲老將内田海智雖然未在里昂站排上種子，「台日聯軍」這週穩健出擊，尤其4強「寶島內戰」中，爆冷扳倒左右開弓的第2種子何承叡／西班牙赫南德茲（Daniel Vega Hernandez），更讓單、雙打全能的許育修士氣大振，也是暌違14個月重返挑戰賽雙打壓軸舞台。

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週六面對來勢洶洶的桑切斯／渡邊聖太，許育修／内田海智熱機稍慢，開賽連遭破發0：5落後，首盤拱手讓人。次盤「台日聯軍」重振旗鼓，關鍵第4局把握機會回破，順勢扳回一城。但戰線拉進搶十，許育修組合又遭法日人馬壓制，形成3：7落後。

情勢岌岌可危，韌性十足的「台日聯軍」頂住壓力絕地反擊，不但逐步縮小差距，更從7：9接連化解對方3個冠軍點，最終從9：10連下3分，扭轉頹勢戲劇性贏得勝利，這也是許育修自2023年2月班加羅以來，再度笑擁挑戰賽雙打金盃。

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