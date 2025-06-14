中職》「相信韋盛，真的是太好了！」 平野談11局考慮換代打的糾結

第十一局突破僵局制黃韋盛2分打點，送回王威晨、許基宏回本壘得分。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在詹子賢9局上3分砲扳平戰局帶動下，中信兄弟今晚在延長賽11局以8：6擊敗統一獅，不但讓獅隊上半季封王魔術數字消失，11局上兄弟6棒黃韋盛能扛住壓力擊出超前分安打，更讓教頭平野惠一賽後直呼：「相信韋盛，真的是太好了！」

這場「天王山之戰」打至8局結束，兄弟仍以1：4落後，但9局上5棒詹子賢的驚天一棒扳平戰局，讓全隊得以續命。儘管詹子賢前面三打席都吞三振，平野卻不考慮起用代打，「那個時候沒有猶豫，就讓他上，畢竟他是我們重要的一軍主力選手，就相信他。」

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只是到了11局上1出局二、三壘有人5：5輪到黃韋盛，平野受訪時坦言，「在韋盛的打擊，有考慮要換代打。雖然是有考慮了一下，但以結果來看，相信韋盛，真的是太好了。」平野的考量是，黃韋盛之前有一陣子未出賽，「那個場合的壓力非常大，所以今天不想給他那麼大的壓力。」

平野直言，在11局無人出局二、三壘有人時，原本希望詹子賢的高飛犧牲打能送回1分，但因三壘跑者的跑壘判斷失誤，那時候1分未得，也讓他更加佩服黃韋盛能在高壓下擊出安打，「他那個時候的心理狀態，一定壓力非常大，能打出安打，真的非常了不起。」

「我可以感受到他一定要打安打的『執念』」，平野認為黃韋盛今天的貢獻度非常大，但他說著說著，又驚覺：「我好像有點誇獎過頭了。」他強調，因為過往自己對於像宋晟睿、黃韋盛這樣的年輕選手，都會特別嚴格。

第十一局突破僵局制黃韋盛2分打點，送回王威晨、許基宏回本壘得分。（記者李惠洲攝）

第十一局突破僵局制黃韋盛2分打點，送回王威晨、許基宏回本壘得分。（記者李惠洲攝）

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