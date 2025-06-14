中職》挑戰新紀錄失利 陳晨威感謝球迷並吐真心話

樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿今7:2擊敗富邦悍將，本季對富邦9戰全勝。唯一美中不足的是，開路先鋒陳晨威挑戰「亞洲新紀錄」失利，連續安打場次停在平聯盟和日職紀錄的33場。

陳晨威今有5次打擊機會，前3次都面對富邦先發黃保羅，分別是三振、中外野飛球、游擊飛球出局。6局上壘上有人時，陳晨威面對藍愷青擊出雙殺打，9局最後1打席，陳晨威面對12強冠軍隊友江國豪，擊出左外野飛球出局。

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賽後受訪前，陳晨威先是開玩笑說：「第一次沒安打還這麼多記者訪問。」陳晨威坦言，過程中自己沒把握，也許未來還有機會，這一路走來很不容易，壓力也算是釋放。

談到挑戰新紀錄，陳晨威說：「今天畢竟還是有個目標想追求，但過程上沒把握，雖然至少追平紀錄，但意義上還是可惜了。」陳晨威說，他認為最可惜的是3局上的第2個打席，0好3壞狀況下出擊，雖然擊球感覺不差，但形成飛球出局。

9局下守備前，外野的樂天桃猿球迷喊著陳晨威的名字向他致意，陳晨威感念在心。他說：「他們也知道，但可惜讓他們失望了，沒達成他們期望。我自己沒有把握住機會，自己也很失落，但還是謝謝他們，聽到他們喊的時後很感動。」

樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）

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