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韓職》三星獅釋出領3500萬約的洋將 將直接網羅大聯盟遊騎兵右投

2025/06/14 21:42

三星獅洋投D.雷耶斯曾效力過美職大都會。（資料照，法新社）三星獅洋投D.雷耶斯曾效力過美職大都會。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕三星獅洋投D.雷耶斯（Denyi Reyes）因右腳疲勞性骨折，讓三星獅今天決定把他釋出，並將尋找新的洋投。三星獅表示，近期即將簽下一名外籍投手。南韓媒體《體育朝鮮》指出，這名洋投可能是目前效力美職大聯盟遊騎兵隊的29歲右投加拉比托（Gerson Garabito）。

現年28歲的D.雷耶斯去年首度轉戰韓職賽場，他為三星獅出賽26場，交出11勝4敗、防禦率3.81的成績，幫助三星獅打進韓國大賽。D.雷耶斯在季後獲得一紙1年120萬美元（約新台幣3589萬元）的合約續留三星獅。

D.雷耶斯今年出賽10場，拿到4勝3敗、防禦率4.14。但他在6月7日對NC恐龍僅投3局失4分無關勝敗後，當天他因腳傷提前退場，由於三星獅認為D.雷耶斯的腳傷短期難很難痊癒，因此將找尋新洋投。

《韓聯社》報導，D.雷耶斯在美國時間週一檢查傷勢為右腳疲勞性骨折，這是他在春訓期間出現的傷勢。D.雷耶斯也在今天正式被球隊釋出。

根據《體育朝鮮》指出，三星獅尋找的新洋投，有可能是目前目前效力遊騎兵的右投加拉比托。由於加拉比托仍在遊騎兵隊40人名單，三星獅預計將向遊騎兵支付轉隊費，預計近期將正式公布。

加拉比托本季只在大聯盟出賽3場，共投8局失12分有8分自責，防禦率為9。加拉比托生涯在大聯盟有2個賽季，共出賽21場（有2場先發），合計吞2敗、平均防禦率5.77。

遊騎兵29歲右投加拉比托。（資料照，法新社）遊騎兵29歲右投加拉比托。（資料照，法新社）

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